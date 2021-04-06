台灣證券交易所4月7日起一連舉辦兩場線上引資活動，第一場連續8天與寬量國際、群益金鼎證券共同舉辦「Taiwan CEO Week on Air」，共有超過50家公開發行公司參與，為證交所辦理線上引資活動以來發行公司參與最多的一次，預計將吸引來自亞太、美國、歐洲等地機構投資人參與。第二場與高盛證券將於4月7日至9日共同主辦「2021 Virtual Taiwan Corporate Day」線上投資說明會，安排我國半導體、電子、傳產及金融產業等共27家上市公司，與來自香港、新加坡及歐美地區機構投資人進行線上會談。

今年以來，台灣加權股價指數漲幅約10％，超過美、英、日、韓、港等市場，漲幅居全球主要股市之冠。「Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，參與發行公司，家數為歷次線上引資之最，包括32家上市公司、15家上櫃公司及4家興櫃公司，從產業別來看，涵蓋了雲端服務、消費、電商、金融、原物料、半導體、硬體製造、軟體、生技醫療、基礎建設等領域。屆時將安排參與公司之董事長或執行長，於4月7日至16日間與國際機構投資人進行逾1,000場次的一對一會議。

「Taiwan CEO Week」活動特別規畫於4月14日舉辦線上專題講座「ESG領域的台灣領導者」，與談人除了證交所、機構投資人代表之外，亦邀請國內在ESG表現上相當優異的上市櫃公司總經理，吸引國際投資人投資台灣ESG表現良好的上市櫃公司。

此外，繼去年8月與高盛證券合作辦理海外線上引資，廣受亞洲及歐美地區機構投資人好評，今年再度攜手高盛證券，看準2020年度財務報告出爐的絕佳時機推出本次引資活動，為盼望了解台股企業最新表現的機構投資人，及期待向市場說明未來業務發展的上市公司，提供直接交流對話平台。

(時報資訊)