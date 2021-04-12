路透引述知情人士報導，騰訊支持的互聯網保險平台水滴，其赴美上市的計劃遭到中國銀保監的反對，指其業務模式存在風險。

據報，自2020年中以來，水滴一直與財務顧問籌備招股，並秘密向美國申請上市。但消息人士指出，中國銀保監質疑水滴公司的業務存在風險，導致其上市進程放慢；銀保監甚至在本月告訴水滴創始人沈鵬，不建議水滴公司在這個時機公開招股上市。然而，尚不清楚銀保監認為該公司哪些業務有風險。

水滴否認監管機構反對其上市計劃，並稱其高管正在與監管機構保持例行溝通。

與其他許多初創公司一樣，由於在境外註冊，水滴赴美上市無需中國監管機構批准，但銀保監會對水滴IPO抱持的反對立場，對該公司的售股計畫來說不是一個好兆頭。

據兩位消息人士透露，水滴公司原本計畫在2020年底前上市，但現在希望在2021年第二季上市。目前還不清楚該公司的計畫籌資規模或者所希望的估值。

上個月，水滴公司關閉了旗下線上醫療互助平台，該平台為用戶提供覆蓋各種重大疾病的共用基本醫療計畫。水滴表示，該項目已為8,000萬使用者提供了服務。不過，此類平台並未獲得銀保監會的批准。

(工商 )