針對太魯閣號出軌事故，國民黨立法院黨團今提出有關政院應負政治責任及成立委員會調查的公決案，遭民進黨團以人數優勢否決，國民黨團批評蔡政府只知卸責、毫無檢討自省的心態。對此，民進黨團書記長羅致政表示，事故仍有待後續釐清責任，沒必要無限上綱到院長層級；至於院級調閱委員會過去很少成立，所以不支持，但不反對由交通委員會處理調閱小組。

交通部長林佳龍日前以口頭請辭，羅致政表示，肯定林佳龍的政治擔當，扛起政治責任，現在最重要任務是協助處理相關善後。

外界認為行政院蘇貞昌也應請辭負責，羅致政認為，沒必要無限上綱到院長層級，也不必把選舉混為一談，更不要過度複雜化、政治化。

綠委陳亭妃說，林佳龍已經口頭請辭，做了政治責任，現階段府院都認為，各個首長應該要在崗位上做好應該有的後續，那到底最後誰應該來負起政治責任，那以後再討論，而不是現階段在這時候。

陳亭妃強調，最後誰該負責任，民進黨政府不會推託責任，現在救災最重要，國民黨不斷地用口水戰，去賺取自己的利益，甚至是用這樣的方式，在消費這件不幸的事件。

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(中時 )