台鐵太魯閣號日前發生重大傷亡事故，有媒體報導，藍委洪孟楷質疑，政院人員此時加入運安會群組，時機怪怪的。對此，行政院發言人羅秉成表示，運安會媒體群組係發布訊息之用，非其內部決策或工作群組，政院向來尊重運安會的職權，不必也不會經由該群組「帶風向」。

羅秉成指出，《聯合報》所指該群組為運安會為對外發布新聞資訊而設，其中成員多為媒體記者，政院本來就尊重運安會的職權，不必要也不可能有藉由這樣的媒體群組，干擾調查或督導運安會的情形存在。

羅秉成說，政院新聞處基於掌握最新新聞訊息，以便提供給駐外媒體，而由處內國際組同仁加入該媒體群組，並無任何不妥，希望各方能夠先瞭解該媒體群組的用途再做評論。

另外，政院也從未「全權接管1922群組『疾管署1922媒體群組』」，新傳處同仁加入群組僅為接收最新訊息及新聞稿之用，媒體相關評論不僅與事實不符，且有失公允。

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(中時 )