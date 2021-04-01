響應2021年「自行車旅遊年」，福容大飯店宣布將旗下7間分店打造成「自行車友善飯店」，包含福容福隆店、福容淡水漁碼店、福容台北二館、麗寶福容店、福容花蓮店、福容高雄店及福容墾丁店，全面提升軟硬體設備，有自行車維修站、維修樁、專屬停放空間、洗車區、脫水機、能量包、主題房、車輛租借及遊程規劃等服務，標榜是最便利的「單車旅途中繼站」，車友可輕鬆騎車探訪週邊景點。福容享福卡會員更享好康，4月至12月底，入住自行車友善分店，單筆消費滿4,000元可獲得1枚電子章印，集滿7個不同分店章印可換高級房型住宿券1張，限量100組。

福容大飯店自行車友善飯店遍布北中南東，其中5家推出2021年度優惠專案，想騎鐵馬漫遊花蓮壯麗的山海美景，福容花蓮店四人入住4,399元，等於每人只要1,100元。鄰近平溪的福容台北二館雙人入住自行車主題房4,888元，再送動物園門票及多張深坑老街店家美食兌換券，還能前往石碇老街和台大公館商圈，可安排驕到哪吃到哪的美食之旅。

位於台中的麗寶福容店，園區內騎乘單車可享受森林芬多精、欣賞落羽松美景，一泊二食8,999元，還贈送樂園雙日門票2張；福容高雄店一晚3,299元起，平日免費升等行政樓層，還貼心贈送足體舒壓按摩優惠券，輕鬆暢遊網紅打卡景點、探訪都會人文和旗津海景。福容墾丁店兩人住宿4,299元起，可於飯店免費租借四小時腳踏車，一路追尋溫暖陽光到琅嶠古城、籠仔埔草原或台灣最南端岬角鵝鑾鼻。北部兩間分店則推出限時優惠，想到福隆來場一個人的旅行，即日起至4月30日，福容福隆店單日遊專案優惠999元，獨自愜意騎單車看風景、大啖火鍋套餐、享受全台獨有的泡海洋溫泉；福容淡水漁碼店則推出限時優惠，6月20日前入住福容淡水漁碼店，海景豪華雙人房只要5,999元，贈情人塔搭乘券2張，來趟河岸祕境之旅，欣賞全台最美的浪漫夕陽。

福容大飯店專為享福卡會員推出「集騎Go」集章換好禮活動，4月至12月底入住自行車友善飯店，消費單筆滿4,000元可獲得1枚章印，集滿3個不同分店的電子章印可兌換連鎖餐券1張，滿5個可兌換聯合住宿券1張，滿7個可兌換指定分店高級房型住宿券1張。福容自行車友善分店提供維護修理設備、自助脫水洗衣區、單車路線指南及專屬報到櫃台等，以減輕騎車旅人們的不便利，期望成為車友們最便利的住宿首選、旅途中的好夥伴。

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