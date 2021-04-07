位於新竹市香山區的「華德福非營利幼兒園」將於今年8月底開學，首屆將招收120名幼兒，招生作業並於6月底展開，市府表示，幼兒園校舍順應地形，打破傳統方形格局，並以木構材打造成森林教室，要讓孩子在最舒適的環境中學習。

市長林智堅表示，103學年度新竹市成立全台第1所公辦公營的華德福實驗學校，去年再投入4.4億元，興建華德福國中小學與幼兒園校舍，華德福實驗學校整體工程在去年3月開工，採分階段啟用，非營利幼兒園將率先於今年度招生，8月開學就可收120名幼兒。

林智堅說，華德福幼兒園校舍為孩子創造貼近大自然的學習環境，更融入華德福教育理念，為讓孩子有真實感官體驗，學習空間採木構造、自然塗料，讓孩子不只在森林中上課，連教室本身材質都貼近自然。

教育處代理處長沈靜濤指出，華德福實驗學校主校舍以中庭建築形式，創造有如「家」的自由感及安全感，建築體圍繞出校內的核心空間，即使在新竹強烈季風環境下，仍有可保有舒適的外部空間。

教育處表示，未來華德福實驗學校落成後，華德福非營利幼兒園師生將有更大的教室空間及貼近自然的戶外場所，學習跳脫制式框架，實踐華德福教育精神，在有機建築裡和大自然教室中，自由快樂地學習。

市府同時指出，市府近年全面提升新竹市幼教環境，已投入逾4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工啟用的茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園，另還有興建中的關埔，將完工的華德福非營利幼兒園，及設計規畫中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼。

預計2023年7所新建的非營利與公立幼兒園都完工後，新竹市將可增加1712個招生名額，提供更多幼生就讀機會。

(中時 )