方志友加入《女力報到》首次與楊雅筑、梁瀚名合作。（TVBS提供）

方志友加入《女力報到》。（TVBS提供）

方志友近期加入TVBS《女力報到-愛情公寓》演出，介入劇中已婚的楊雅筑與梁瀚名，方志友坦言自己就是演心機女，「我一使壞就看起來很壞，很綠茶！每次拍完看回放，大家都會說妳太壞了啦」，連楊雅筑都擔心她之後可能會被入戲的觀眾攻擊，事先提醒她不要太在意網友評論，經紀人也叫她「不要看評論，看存款就好」，她則最感謝有神助手公公助攻幫忙照顧小孩，才能讓她接演八點on檔戲。

方志友12日與楊雅筑、梁瀚名出席媒體餐敘暢聊劇中多角關係。她說，自己對加入劇組是既期待又怕受傷害，怕自己現在才進劇組很突兀，沒想到很快就融入大家，「一開始常看到他們都在滑手機，原來都在滑股票！」她因為平常忙照顧小孩且不懂股票，理財方式就是傳統的存錢，股票這一塊還無法融入他們。楊雅筑、梁瀚名坦言，他們很會利用拍戲空檔玩股票，一開始是王樂妍和鯰魚哥最熱衷，後來大家發現勵政達才是劇組的「股神」，問他什麼都知道，且幾乎認識每一支股票，「拍戲只是他的副業，來玩玩交朋友而已」。

方志友說，她今年給自己設了多項挑戰，包括昨天才成功挑戰21K半馬賽事，這次角色則想給大家不一樣的感覺，感謝老公和公公的支持，她才能接拍on檔戲，「幸好念幼兒園大班的Mia最近很不在意父母，因為她交男朋友了，清明連假學校放假一整周，她每天都很期待去上學！」被問對「未來女婿」印象，她笑說老公楊銘威意見比較多，問女兒「他比較帥還是爸爸比較帥」，結果女兒說「一樣帥」，讓老公很受傷，還叮嚀女兒「不要讓他碰到妳」。和老公最近都在忙拍戲，不過兩人上周還是抽出3小時，一起去約會看電影。

對於方志友劇中飾演來搶老公的心機女，楊雅筑說，她也遇過心機女，一個認識很久的高中同學原本跟她非常好，某日兩人逛街時遇到對方的高中同學，女友人就介紹同樣單身的他們認識，她跟該男後來真的開始約會後，某日相約一起唱歌，男友送對方下樓後回來問：「妳們不是很好嗎？」因為該女竟然跟男友說「有些話我不方便說，但你是我的好朋友，你要小心雅筑這個人！」讓她超傻眼，後來兩人也因為其他事情而鬧翻不再聯絡。

楊雅筑與梁瀚名合作三年，至今仍各自單身，楊雅筑笑自己獅子座，比較有自己想法，媽媽也沒特別勉強。梁瀚名曝：「朋友常要把我和雅筑湊作堆，稱讚雅筑不錯啊，在一起就好，我是和好友說不要啦，就不要害雅筑。她可以找到更好的！」

方志友加入《女力報到》首次與楊雅筑、梁瀚名合作：「其實我和雅筑同齡，但她出道早，所以還是當作前輩看待，特別喜歡她聲音覺得很好聽。」楊雅筑讚方志友超級好相處，有時候都忘記她是兩個孩子的媽。方志友與梁瀚名對戲多，兩人印象最深刻的是，戲裡有另類「床戲」，要在同一張床上，方志友拍攝時開玩笑地用麥克風線放在兩人中間說：「跟你說，我結婚了你知道吧，這是楚河漢界，不要超線喔。」

劇裡梁瀚名貼心照顧方志友，特別邀約她到家裡做客，還親自下廚燉肉給她吃，惹得楊雅筑醋意大發。梁瀚名表示私下自己廚藝尚可，但因為拍戲時間較緊湊：「我最常回家用的料理就是水餃或是煮個拌面加個青菜，簡單可以快速吃完然後睡覺的料理。」楊雅筑則對廚藝相當有自信：「我非常會煮義大利菜，從肉丸、義大利麵、千層麵，還自己擀過披薩皮或是義式水餃。」方志友被問及平時老公楊銘威廚藝如何表示：「其實大部分是我煮啦，但老公煮的一蘭很好吃。」

(中時 )