教育部國教署遴選第3屆青少年諮詢會成員，共選出14位學生代表，包括大專院校學生6名、高中職及非學校型態實驗教育階段學生7名，以及國中生1名， 他們將於1年的任期來為學生權益持續發聲。

為促進青少年參與教育公共事務，並建立政策諮詢管道，教育部國教署自108年成立第1屆青少年諮詢會，迄今將邁入第3屆。今年參與遴選學生遍布全台及離島，教育階段更涵蓋國中至研究所，透過階段性的書面審查與面試，充分讓學生表現出曾參與學生會、自治組織、學生社團幹部經驗及教育公共事務相關活動過程中所培養的軟實力。

教育部國教署表示，青少年諮詢會將透過不同教育階段學生所提關注議題，定期在會議中持續溝通與討論，並送交相關業務單位評估參採，以推動更符合兒少權益的教育政策及計畫。

教育部國教署長彭富源表示，隨著民主社會不斷開放與進步，學生權益愈來愈受到重視，「聯合國兒童權利公約」更將「實踐學生之表意與參與權」納入重要指標。在前2屆委員的提案下，為學生權益議題提供許多寶貴的建議，也期待第3屆委員能激盪出更多元意見與創意，讓學生公民素養與民主法治等觀念能持續深化。

(中時 )