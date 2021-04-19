台中市某高中今早發生在走廊毆打同學，過程全都錄。（圖／翻攝記者爆料網）

台中市一所高中上午發生校園暴力事件，1名學生在2樓教室外，遭到2名同學輪流不斷以拳頭、腳踢、手肘等方式痛毆，還拿水桶猛砸被害學生頭部、抓著他去撞牆；至少有4名同學冷眼圍觀竟無上前制止。市府教育局指出，該高中3位男學生在校走廊鬥毆事件，起因於假日期間在IG社群發生口角，到校後引發肢體衝突，3位家長均已到校了解並辦妥請假手續帶回家溝通。

網友在《記者爆料網》提供影片，有1名學生被推到走廊角落，1名穿著白上衣的男生對他猛揮拳，狀似他已倒在地上，還拿著1只紅水桶用力砸他，隨後另1名穿著深色外套的學生接手猛打，甚至用手肘攻擊一陣才作罷，期間有學生圍觀，卻無人阻止。

校方指出，事件初步瞭解是同學假日期間在IG社群軟體起口角，今天到校後即引發衝突事件。學校在第一個時間介入處理，已聯繫打人的2名學生家長到校處理，共同輔導學生。

教育局表示，動手打人就是不對，學校應儘速明快以校規議處，並邀請家長到校與導師合作共同輔導學生，包含行為人、旁觀者及被行為人，導正暴力偏差行為。同時，加強學生使用社群媒體基本禮節，避免言詞挑釁，造成積怨，衍生事端。

(中時 )