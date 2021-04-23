少子化海嘯來襲，後段幾所大專校院已開始退場，大專校院力拼招生。文化大學數位媒體學士學位學程副教授趙忠傑認為，此時大學得發展多角化經營策略，不只增加學子境外學習機會，私校更可多締結為聯盟關係，並在教育部協助下，展開各校資源共享與合作，爭取更多延續經營空間與時間。

為刺激招生，近年來甚至連老牌公私立大學都積極投入招生工作，甚至文化大學都舉辦大學博覽會，直接邀請合作的策略高中師生到校參訪，已提高學子報讀意願。

不過談到少子化現象，趙忠傑直言：「本在預料中！無論哪個國家的教育系統，多少都有影響」，尤其台灣地寡人稀、大學林立，高教已成為市場供需問題，生源逐漸減少，失衡樣態必然浮現。

特別就私校方面，趙忠傑認為，學校必須發展再轉型策略，目前大部分經營出現問題的私校，大多由技職院校升格後，變成後繼無力的學校。

趙忠傑說，仔細推敲，這些學校雖經營不善，但每校還有受業界肯定的系所，或者職場就業率高的院系，建議若干私校，可「再轉型」為「專業型」或「市場性」學校，投入專門資源經營幾個有口碑、市場性強的系所，形塑各自為單一品牌，加上「適當的開源節流」，也就是所謂的「瘦身計畫」，還是繼續經營的可能。

趙忠傑也認為，大學可跨校多發展聯盟計畫，簡單來說，就是在幾個經營遇到困難私校的「共同危機」前提下，提出整併計畫，由教育部協助「無論更改校名、擴大朋友圈、增加合作機會，又或者是分攤成本與共謀利益，都可以1＋1大於二的思維和方法，爭取到更多延續經營的空間與時間。

趙忠傑也提出多角化經營的策略，像是目前正處疫期，學生無法出國留學，可先在台灣就學，但必須附加「境外學習」的條件，讓學生願意現在台灣就讀，解燃眉之急。

此外，也可趁此機會展開「高品質遠距教學」，讓國外學生，在品質、學位保證前提下，加入遠距教學課程，讓學校在獲益上可暫時解決燃眉之急，也可在教學方式的多元化上，作為契機轉型。

(旺報 )