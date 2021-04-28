「在外師的引導下，2個月下來，我已可以流利回答、從此不害怕說英語。」高雄市文山高中高一學生許睿宇，在英語國際專班中，說出他的轉變！

在教育部及高雄市教育局支持下，致理科技大學講座教授陳超明提出整體國際專班方向與藍圖，建構高雄仁武高中、文山高中、瑞祥高中、林園高中等4所完全中學的國際與雙語聯盟。這4所完全中學攜手拚雙語教育，去年9月起國中部推動雙語課程，高中部成立「英語國際專班」，引入大學AP課程，與大學接軌，提升高雄學子英語力與全球力。

今天在仁武高中舉行的「四校培力．雙語國際」成果發表會，該完全中學的雙語國中接軌高中國際專班，以2015年聯合國教科文組織所揭示的「培養全球化公民素養」為主軸，成為台灣各縣市首次推動「社區完全中學」的國際與雙語教育模式。

文山高中的外師Aga指出：在經過幾個月的課程後，學生從一開始很害羞，不開口講話，需要不斷引導，到現在甚至會用英語跟老師開玩笑，講笑話。

仁武高中高二學生許呈亦選修國際專班課程，也表示：「國際專班外師的課程讓他每堂課都像身在國外，對於聽力、口說的訓練很紮實。進入國際專班後，不只英語提升，對於國外的文化也有較多的理解。」林園高中一年級謝凱薇說：「進入國際專班後，老師、學校設計了許多英語口說練習，自己更敢說英文了。」

陳超明表示，以在地就學為主的社區完全中學，提昇學生跨文化、跨領域探索能力，並以國際移動力（如移地教學、以英語教授學科等）作為學生關心全球化議題的基礎能力，培養批判性思考及跨文化思維的能力，與未來雙語大學進行連結。

仁武高中校長江春仁更進一步表示，從高中到大學學科接軌，納入大學AP課程，全程以英文上課，提昇學生表達能力與收集資料能力，在主題課程中，發掘自己的興趣與優勢。

陳超明說，就讀國際專班優勢是能與國際接軌，高二暑假安排到澳洲、新加坡等國家做交流，培養國際溝通能力，也能提升投入職場競爭力。

(中時 )