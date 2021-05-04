威盛電子（2388）將於東部時間2021年5月3日至6日在加拿大國際礦業線上大會（CIMVITL21）展示威盛Mobile360 M810系統及其動態物體偵測（DOD）特點。此強固型系統能提升重型採礦車輛和設備操作員的態勢感知能力，同時可消除與主要天氣和光照條件無關的盲區與潛在碰撞點。

威盛指出，憑藉威盛Mobile360 SVS（環視監控系統）技術和四個FOV-190度攝影鏡頭，為目標對象監控並紀錄高解析度影像，且駕駛艙內的螢幕也可即時顯示車輛周圍120英呎內的全景視野，為操作員提供所需的智慧感知能力，以便他們能更有效地操縱車輛並對突發的安全威脅做出較快的應對。

威盛電子全球行銷副總Richard Brown表示：「威盛 Mobile360 M810 DOD系統擁有先進的視覺和雷達感測器融合技術，使重型車輛和設備能在全球最惡劣的地形下更加安全地運行。靈活的客制化選項意味著可以針對最嚴峻的環境及日夜等各種條件對系統進行優化。」

(工商 )