國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）自2017年5月發布後，隨著上線日愈趨接近，全球的保險公司皆如火如荼準備導入工作。

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所與財團法人保險事業發展中心近日共同舉辦「接軌IFRS 17 保險業經營趨勢論壇」，探討導入的實務議題及管理策略變革，並就系統規畫與實務挑戰進行分享，歸納出「財務指標、系統和資料、人才」三大影響和系統導入的「計算引擎需求、資料詳盡性需求、資料存儲與追蹤需求及新揭露需求」四個關鍵挑戰，建議保險業者積極擬定有效率的資訊傳遞流程，以面對快速變化的產業環境，確保產業中的領先地位。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，IFRS 17自準則落地到保險公司的實務應用階段，牽涉的層面與影響是全面性的，其中包含精算作業、資訊系統、營運流程、內部人才培養等，連帶也包含企業的公司治理面向，因此建議業者於導入IFRS 17的過程中應自財會、精算、資訊三面向綜合考量，同時，可參考國外的實務經驗，讓導入過程更為流暢，以期順利接軌國際。

Deloitte Global IFRS Insurance Leader Francesco Nagari表示，IFRS 17堪稱是IFRS歷史上最大的會計變動，保險公司將面臨三個主要影響，包括財務、系統、人才。

在財務指標部分，由於IFRS 17將帶來更高之一致性和透明度，有助投資者更容易理解保險公司的經營績效和財務狀況，並可與國際上其他公司進行比較；同樣地，此舉也有利於保險公司更容易、更低成本地進入資本市場，及利用優化後的資訊協助保險商品設計。

而系統和資料方面，受到IFRS 17影響，為達成IFRS17計算的要求，保險公司最需要的新系統是財務精算的子帳系統（sub-ledger），經由子帳系統的處理，資料的豐富性將大大增加。

至於人才部分，IFRS17將透過新的系統和資料來經營保險業務，預估未來將創造更多新的工作技能，以有效使用全新的系統和管理營運。

基於IFRS17所帶來的重大影響，未來保險公司有機會藉IFRS財務報表帶來的「一致性和透明度」二關鍵凸顯其營運績效，吸引更多的投資機會，降低募集資金成本。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務執行副總經理黃志豪指出，IFRS17之系統導入具「IFRS17計算引擎需求、資料詳盡性需求、資料存儲與追蹤需求及新揭露需求」四個關鍵挑戰。考量前述需求，整體系統架構主要由「來源資料、資料平台、精算平台、IFRS17子帳、報表平台及總帳系統」五個區塊組成。

資料平台應充分支持整體架構的效率與穩定，扮演資料樞紐的角色，故需考量適當的資料倉儲架構、完整的資料治理架構及合適的技術搭配。

在經驗上，資料擷取與轉換工具（ETL）和資料庫的預存程序的結合可達到最適的應用成效；IFRS17子帳應留意對於運算處理層次的需求。除功能評估外，整體架構之設計亦有諸多要點，例如在哪裡折現預期現金流、在哪裡測試獲利性、在哪裡分攤費用的實際現金流、IFRS17之帳務流等，將根本性的影響落地規畫。

(工商 )