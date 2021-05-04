富達亞洲固定收益主管佟夢銳（Marty Dropkin）表示，就通膨來說，未來2～3季可能會小幅上升，然而是否持續要看市場需求是否上來，企業是否有議價能力，否則物價上揚只是一個暫時性現象。

就外電報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）在旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）股東大會上表示，由於經濟復甦加速，他從許多方面看到通膨現象。

富達國際投資團隊又如何看通膨情況？佟夢銳（Marty Dropkin）表示，因為在未來兩個季度，美國的經濟有可能會有比較明顯的復甦，經濟復甦了，理所當然可以看到物價格有攀升壓力，但預期這只是一個暫時性的現象。

他說，未來幾季受到一些季節性因素影響以及因為去年疫情的關係所造成了極低基期效應，所以，未來2～3季度或是幾個季度，物價會呈現暫時性的攀升。

佟夢銳（Marty Dropkin）認為，但是中期而言，物價水準又會稍微下降，回到一個比較正常的水準，那麼畢竟有好幾個影響物價水準因素，第一是人口老化，二、各國政府債台高築，如果利率太高的話，那會影響政府償債能力。三、企業是否具有議價能力。四、中美之間的對抗等等。他認為，長期而言，通膨率還是維持在低點，畢竟還有人口老化，政府債台高築等這些大趨勢，央行必須要去解決。

佟夢銳（Marty Dropkin）進一步指出，美國通貨膨脹率持續多年都在2％，即使超過2％，聯準會也不見得會馬上採取升息的動作，因為央行必須維持相對低的利率，其主要原因之一是各國政府債台高築，如果利率太高的話，恐會影響政府償債能力。

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