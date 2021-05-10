全球通膨疑慮增溫，促使近期資金大舉轉進價值股，帶動MSCI世界公用事業指數自3月初低點反彈，累計至今上漲逾1成。投信法人看好，未來通膨上升、疫後各國政府重建計畫、碳中和政策下，將加深對公用事業、基礎建設需求，吸引資金持續流向這類價值型資產。

今年來，投資人紛紛將目光投向價值股，包括：食品、原物料、不動產、公用事業等股價齊揚。尤其是公用事業自3月初以來，累計上漲近12％，漲幅居各主要產業之冠，相關基金表現同樣不俗。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，過去一年，公用事業與基礎建設一直遭受市場冷落，不過年初以來，情勢反轉，主要原因是經濟重啟速度優於預期，引發通膨增溫的疑慮，迫使資金尋求成長穩健，又有現金流保護的資產。

而公用事業為民生基本需求，受政策保護，包括：水、電、天然氣、鐵公路和橋樑費率，都隨著物價水準而調整，所以長期營運穩健。近5年整體獲利年均成長率6.6％，優於全球股市；近12個月平均股利率水準3.3％，同樣勝過全球股市的1.7％，因此受到投資人青睞。

除了受惠於未來通膨上升之外，葉菀婷指出，各國政府正積極推動基礎建設計畫，及因應氣候變遷下的碳中和政策，都加深對於公用事業與基建的投資。

如：美國擬投入2.3兆美元修建電力網路系統、鐵公路、機場、港口等，並宣布2030年碳排放量減半；大陸在未來40年將投入139兆人民幣，興建風力、太陽能發電站等項目，達到2060年碳中和目標，預期將吸引更多資金持續流向公用事業與基建等價值型資產。

(工商 )