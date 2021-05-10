近期通膨有蠢蠢欲動的跡象，日前美國財政部長的通膨論更引發升息恐慌，聯博投資專家表示，美國經濟復甦力道強勁，企業盈餘可望帶動美股續揚，投資人無須過度擔心，並建議尋找評價相對合理的高品質成長股，以掌握長期成長動能，並兼顧風險控管。

聯博投信股票投資策略師李長風指出，無論通膨上升與聯準會縮表，前提都是經濟成長腳步趨穩，因此對股市表現應是利大於弊。從歷史經驗來看，當通膨率自低點反彈，並維持在低於長期平均水準的情境下，標準普爾500指數未來一年的平均報酬率達17.9％，因此聯博仍然相對樂觀看待美股後市。

不僅如此，在政策刺激、企業財報表現、以及資金流向等利多因素帶動之下，聯博認為美股多頭之路可能還未完待續。

李長風進一步分析，美股較佳的基本面也有助推升股價上漲。根據Factset資料顯示，截至4月底，標準普爾500指數已公布財報的企業中，有86％的每股盈餘成長優於預期，這是2008年以來的新高紀錄。此外，市場共識預估未來3年標準普爾500指數的每股盈餘年化成長率達21.5％，相對優於歐洲、日本、以及新興市場股市。在企業獲利表現的帶動下，可望讓美股持續成為全球股市的領頭羊。

(工商 )