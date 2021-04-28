華航機師染疫風暴擴大，台大昨才證實學校有12人曾在16日去過台北清真寺，今傳出台大有一名學生染疫的消息，對此，台大不願多談僅回應「一切遵照CDC規定，以官方公告為準」。

台大昨證實，本校有12人曾在4/16去過台北清真寺，和確診機師參與過同一場活動，目前均在自主健康管理中。經詢問當天參加活動者全程都有戴口罩。而學校也安排這些人住單人房，並要求在自主健康管理期間，不能進入教室或系館及校內外活動。

而今傳出台大有一名學生染疫的消息，詢問台大之後，校方並不願多談，只回應「一切遵照CDC規定，以官方公告為準」。

外傳某國立大學有學生確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今在記者會上表示，目前境外生確診案，案1115和案1116都是居家檢疫後採檢驗出來確診的，指揮中心並沒有對外公布是哪個大學，他們也都沒有進到校園，因此不管是那個大學，都是期滿後才確診。

(中時新聞網)