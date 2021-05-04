有民眾突爆料，華航諾富特飯店傳出群聚後，疑似刻意隱瞞70名團客的入住紀錄。民眾痛批道，若疫情出現破口，「一定會連署提告！」(翻攝爆料公社)

華航機師與諾富特販店群聚持續擴大，衛福部長陳時中坦言，台灣目前接近「社區感染的邊緣」。中央流行疫情指揮中心今（4日）再公布2例本土個案，一名男性機師與女性空服員雙雙確診，感染源仍不明，讓社區感染疑慮再度升溫。有民眾今晚突爆料，控訴華航諾富特飯店傳出群聚後，疑似刻意隱瞞70名團客的入住紀錄，民眾痛批，若疫情出現破口，「一定會連署提告！」

加上2名本土COVID-19感染個案，根據統計，目前華航諾富特染疫風波已經累積11機師、8名家屬、4名華航諾富特飯店員工、1名外包商、3名諾富特家屬、1名空服員，共28人確診。一位民眾今（4日）在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」上表示，曾在2月底申請桃園市旅遊補助方案成功，2團共70人於4月23日住進諾富特飯店，爆出飯店群聚後，70名團客的入住紀錄卻疑似被諾富特給隱瞞。

爆料網友控訴指出，當初申請飯店時，桃園市政府並未告知他們「諾富特飯店是防疫飯店」不建議入住，還很快就審核2團70人的預約。因此，70人就在23日晚上8點入住諾富特飯店，並於隔天上午11點辦理退房。

隨著諾富特群聚擴大，原PO一行人回去後才覺得事態嚴重，並表示「這期間所有衛福部報告諾富特入住旅客人數的新聞根本不準確，因為根本沒算到我們這兩團的人數，期間也沒有任何單位與我們聯繫。」直到該網友於30日致電給1922詢問如何處置後，隔天才接到諾富特主動聯繫的電話，要求提供當時旅客名單與入住旅客的房號。這更讓網友無奈，「我們如果不撥打1922...諾富特應該就一直隱瞞下去了吧！」

致電1922後，團員們才在5月1日至5月2日期間陸續收到衛生局通知，並住進防疫旅館。網友怒批，「諾富特飯店你們為了賺錢隱瞞了所有去入住的旅客，你們還有良心嗎？」最後更撂下重話，表示飯店方若因這隱瞞不告知行為，導致有其他無辜的旅客染疫，「我們一定會連署向你們提告！這防疫破口你們要負起最大的責任！」

(中時新聞網)