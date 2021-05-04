泰國一名沈姓台商「明知確診還要搭飛機」，冒染疫風險返回台灣，結果成為境外移入個案，入境後隨即就醫隔離。他所搭乘的長榮航空BR212班機，前後兩排乘客已被匡列。消息曝光後，長榮空服員在群組痛批沈男「太自私」，更質疑沈所持的陰性證明，根本就是偽造的！

我駐泰代表處急電，指一名在泰國確診新冠肺炎的台商，因當地衛生局聯絡不上本人，一查才知道他於本月2日搭機返台。中央流行疫情指揮中心3日證實確有此事，該名台商入境時已發燒，一下飛機就送往醫院治療。

問題是這名台商搭機時有檢附3日內陰性證明，但泰國北柳府衛生局1日發現他確診，要找人的時候獲通報「已落跑」。指揮中心表示，這部分將由衛生單位介入調查，釐清證明是否偽造。

事情傳開後，該班機乘客人人自危、機組員提心吊膽，後艙空姐更是不滿，批沈姓台商「不顧他人死活」，因不想在泰國就醫，確診隔天馬上跑回台灣，置全機人陷染疫風險中。

據了解，沈男的大頭照在空服員群組間流傳，今年約60歲。有空姐不滿地表示，疫情期間大家為了生計，硬著頭皮上飛機值勤，清消工作不知道做了多少遍，結果所有的努力被一個人毀掉，「萬一不幸遭感染，要找誰討？」

空姐質疑，指揮中心要求的陰性證明並不可靠，海外地區搞不好用錢就買得到，不然怎麼那麼巧，確診隔天就拿到證明。也有人懷疑，沈男如果真的發燒，為什麼過得了體溫量測這關？

(中時新聞網)