華航染疫風暴今天再增2例確診，指揮官陳時中表示，今天確診的機師與空服員，兩人在4月29日有接觸，一起去酒吧，由於空服員4月28日深夜檢疫期滿，4月29日又因為防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，兩人接觸時間約半天。

陳時中今天在疫情記者會上表示，機師案1153在29日凌晨接空姐案1154居檢出關、一起去酒吧，之後接到集中檢疫通知，當天晚上機師再送空服員去集中檢疫所，晚上6點半機師去海真私房菜吃飯，兩人接觸時間長達半天。

陳時中說，案1153機師沒有列入集中檢疫所中，很早就離開，4月25日有接觸才召回，案1154空服員是28日晚上臨時採檢陰性，半夜陰性解除隔離所以離開檢疫所，是機師去接她，也就是說空服員在進入集中檢疫所之前兩人有接觸，有一起去酒吧，接觸時間約半天。至於兩人在一起半天都在做什麼，發言人莊人祥表示，這是空服員的私人行程，不便透露。

指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性華航機師，今(2021)年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

案1154為本國籍20多歲女性，為華航空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14)。個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者。另個案曾於4月29日接觸案1153，個案感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。

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圖為機師案1153在4月29日的足跡，也是與空服員相會的那一天。(指揮中心提供)

(中時 )