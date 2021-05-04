華航、諾富特飯店染疫案持續延燒。新北市蘆洲區某補習班昨突然宣布停課5日，將進行環境消毒，引發地方民眾恐慌，外傳該補習班中一名學生疑有親友確診，向學校及補習班請假，對此，教育局表示，考量確診者的足跡包括三重、蘆洲等地，足跡太接近，擔心有潛伏期，因此自主停課。

地方盛傳，新北市蘆洲區某補習班，一名學生疑似有親友確診，家長擔心孩子在學校遭受同儕異樣眼光，因此向學校、補習班請假，該補習班了解狀況後，也宣布昨日起自主停課5日（5月3至7日），並進行環境消毒。

另外，昨天指揮中心記者會中，有媒體問及，蘆洲某國小學生傳家人確診，就讀的安親班也全面消毒，並通知其他學生先停課，並好奇該個案是哪一例，莊人祥則回應，「確診個案太多了，我們需要再查一下。」

對此，新北巿教育局表示，經與該補習班了解，補習班表示係考量最近確診者足跡涉及三重、蘆洲地區，因足跡太近，擔心有潛伏期，因此即日起自主停課5天，進行環境消毒，目前也無其他學生被衛生單位通知需居家隔離或自主健康管理，只有部分家長自行替孩子請假。

(中時新聞網)