華航染疫風暴持續擴大，目前已累計24人確診，前台大感染科醫師林氏璧表示，先姑且不論華航諾富特飯店群聚是否為社區感染，重點在於未來兩周會不會開始出現完全找不到相關接觸史的社區感染，這是疫情進入下一個階段的信號。

林氏璧昨（2）日在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，這兩天不斷地有人在問「台灣爆發社區感染了嗎？」有醫師認為，疫情現在就是進入桃園社區了，「只是不敢承認社區感染爆發」。

林氏璧指出，他不想爭論諾富特的群聚在定義上，算不算社區感染，重點是未來兩周會不會開始出現完全找不到相關接觸史的社區感染，這是疫情進入下一個階段的信號。由於過去兩周，社區已經承受風險了，包括清真寺、舞棍阿伯、4個飯店員工等，足跡遍布桃園、雙北、雲林、嘉義等縣市。

林氏璧認為，疫情現在已進入桃園社區這句話並不精確，病毒進入社區讓其承受風險，和已經產生了社區疫情不太一樣，台灣目前狀態比較像前者，且社區其實一直都有病毒存在，風險也從未消失，零確診不代表零風險，不然為什麼要戴口罩呢？

林氏璧說，「我們並不是第一次遇到危機」，最近一次爆發的桃醫，社區也有一些足跡，「我們一直很幸運且努力的把傳染鏈阻斷了」，病毒風險進入社區的狀況早就發生過了，「但我們不一定這次會有這樣的幸運」。最後他呼籲，除了把口罩戴好戴滿，也要勤洗手並保持安全社交距離，一起把傳染鏈阻斷。

(中時新聞網)