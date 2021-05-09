南投縣草屯鎮公所簡景賢鎮長（中）等人參加慈濟浴佛活動，為大眾祈福。（慈濟基金會提供／林欣儀南投傳真）

提前慶祝佛誕節、也同時歡慶母親節，慈濟基金會9日分別在南投市、埔里鎮及草屯鎮同步舉辦「三節合一全球浴佛大典」，有感於新冠肺炎疫情近日又升溫，會中除透過線上視訊的方式邀各地民眾線上浴佛，並共同祈願疫情消弭、天下無災。

南投市浴佛大典從早上7點展開，透過線上方式與花蓮靜思精舍雲端視訊，邀全球信眾一起線上浴佛，南投聯絡處並特別準備壽桃、康乃馨發送民眾，祝賀大家母親節快樂。慈濟基金會指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，至今還未歇止，希望藉由凝聚大家善念的方式，以善的能量為台灣及世界祈福、祈求平安。

草屯場的活動從8點開始，在慈濟草屯聯絡處戶外廣場舉行浴佛，基金會指出，包括南投縣政府民政處長吳燕玲、草屯鎮長簡景賢等約700人參加草屯浴佛大典，活動中先向佛祖供燈、供花，之後慈濟志工引領現場民眾唱頌佛號、禮敬諸佛，希望在紛擾的環境中，每個人都能提起善念、與人為善，讓世界祥和。

慈濟基金會表示，5月的第二個周日是母親節，慈濟在創立30周年時訂定此日為「全球慈濟日」，並於2000年訂定此日為「佛誕節」，9日特別舉辦三節合一浴佛活動，但考量近來新冠疫情在北部有群聚感染情況，活動特別遵照衛福部的規範，要求參加者戴口罩、量體溫及消毒，並採取實名制參加。

慈濟草屯聯絡處則表示，9日除整日開放民眾報名浴佛、祈求平安，未來也將會走進社區，以「行動浴佛」的方式邀請鄰里共同浴佛祈福，盼將愛心轉化為即時付出，讓愛與善充滿人間。

(中時 )