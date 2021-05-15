因應國內COVID-19疫情升溫，雙北今提升至第三級警戒，為避免不必要群聚及人員移動分，國家文官學院即日起至6月8日前，相關法定訓練改採線上課程辦理或延期辦理。

國家文官學院表示，109年地方特考基礎訓練及110年初考基礎訓練第1梯次從5月3日至5月28日，包括文官學院、中區培訓中心、文官學院高雄園區(小港)、文官學院高雄園區(澄清湖)、經濟部專業人員研究中心、中華電信學院台中所等6個班所21班926人，即日起至5月28日止，尚未完成第3週及第4週課程，改採線上課程辦理。

文官學院指出，由受訓人員返家後自行至「e等務園學習平台」的「109年地方考第1梯次基礎訓練專區」110年初考基礎訓練第1梯次專區上課。至成績評量部分(專題研討、專書閱讀心得寫作、紙筆測驗),將於6月8日後,視疫情情形另行通知。

原訂5月31日開辦的薦升簡(含正升監)訓練第1梯次延至7月26日開辦。

原訂5月31日開辦之109年地方特考及110年初考基礎訓練第2梯次延期辦理,開辦時間另行通知。

(中時 )