有鑑於國內新冠肺炎疫情升溫，國立高雄科技大學15日中午做出更新決議，自16日起，全面採線上授課，至5月28日止。
因應高雄市政府做出防疫警戒準三級的決定，高科大修正線上授課啟動日期，改為5月16日起，至28日止，除課程採用線上授課之外，校內人員亦開始執行異地上班，校內學生活動也暫時停止，場館停止外借。
高雄市政府方面，市長陳其邁15日前往鳳山火車站及中正運動場等人潮聚集地點視察消毒作業。他除感謝第一線清潔人員的辛勞付出，也請民眾配合各項防疫措施，共同確保安全。
(中時 )
有鑑於國內新冠肺炎疫情升溫，國立高雄科技大學15日中午做出更新決議，自16日起，全面採線上授課，至5月28日止。
因應高雄市政府做出防疫警戒準三級的決定，高科大修正線上授課啟動日期，改為5月16日起，至28日止，除課程採用線上授課之外，校內人員亦開始執行異地上班，校內學生活動也暫時停止，場館停止外借。
高雄市政府方面，市長陳其邁15日前往鳳山火車站及中正運動場等人潮聚集地點視察消毒作業。他除感謝第一線清潔人員的辛勞付出，也請民眾配合各項防疫措施，共同確保安全。
(中時 )
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