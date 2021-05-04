華航、諾富特飯店群聚持續擴大，目前累計26人確診，昨新增的案1145為諾富特飯店外包水電工，該個案於4月28日起發燒，但仍正常到班，直到5月1日才被追回採檢、確診，對此，前台大感染科醫師林氏璧直言，上次桃醫爆發群聚時，也曾擔心外包商成破口，但華航染疫案直到現在才開始疫調外包商活動史及接觸史，「我認為可惜了，原本可以不必發生這麼多個案的」。

林氏璧昨（3）日於臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，案1145於4月26日就開始具有傳染力，現在才開始疫調活動史及接觸史，「我認為可惜了，可以不要發生這麼多個案的」。林氏璧說，上次桃醫爆發群聚感染時，也曾擔心打工及外包人員，因為這些體制外的人員，往往是系統中最難以管控的一塊，所幸桃醫沒有發生類似事件，但只要一點小洞就會成為破口，希望這次還來得及阻斷傳播鏈。

指揮中心指出，案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特飯店的外包水電工，4月初至4月28日間除休假外，都在該飯店工作，個案於4月28日就已出現咳嗽及發燒等症狀，仍持續上班，4月30日還到診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估安排就醫採檢、確診，Ct值13，顯示病毒量很高、傳染力強。

陳時中說，該案於飯店的工作範圍主要在一館的3、5、6樓，曾於B1員工餐廳用餐，初步研判B1吃飯可能是感染途徑，目前已掌握相關接觸者23人，其中20人已進行居家隔離，另外3人則自我健康監測中。諾富特飯店於4月29日清空，但該案5月1日才被追回採檢，中間具有傳染力的3天都在社區趴趴走，恐對社區傳染造成威脅。

(中時新聞網)