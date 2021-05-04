陳時中今日上午出席「世界手部衛生日推廣活動」記者會，於會中表示諾富特飯店外包商，曾於B1員工餐廳用餐。（杜宜諳攝）

中央流行疫情指揮中心昨天公布華航諾富特飯店案，新增首例外包商水電工案1145確診，指揮官陳時中今早到台大醫院大廳參加「清潔雙手，攜手抗疫」的記者會時表示，案1145曾經到過諾富特飯店B1用餐，是可能的感染途徑，且他在4月28日發燒後，仍持續有上班，直到5月1日採檢確診才隔離。

指揮中心昨天公布案1145是在飯店另一區5、6樓施工區，和飯店人員、旅客都沒有接觸，因此感染源不明。不過陳時中今天表示，後來知道，因為B1有供餐，可能是因此有交集。

陳時中今日上午出席「世界手部衛生日推廣活動」記者會，於會中表示諾富特飯店外包商，曾於B1員工餐廳用餐。（圖／記者鄭郁蓁攝影）

那麼是否表示1145他有去過B1？他有可能被案1120或是餐飲部的員工感染過嗎？陳時中回覆，各種可能性都有，還需要釐清。

此外，1145在4月28日已經出現發燒等症狀，且有去看診，陳時中表示，他出現症狀後仍有維持上班，直到5月1日採檢當天後才隔離。

至於為何後來4月29日執行醫院清空時沒把他匡列？陳時中強調，是因為當時感染源不明，當然不知道他是一個感染者，且第一個步驟是先把現場清空是第一要務，再把住過的居家隔離。「每個確診個案我們都很擔心，只能說有問題就逐步解決。」

陳時中說，目前希望儘快把這74個外包商、同住家人，已經隔離的儘速檢驗完成。

(中時 )