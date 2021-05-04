【LIVE直播】諾富特飯店疫情最新進展 指揮中心最新說明

今天新增確診的案1153機師（感染源調查中、尚未歸類為本土病例），指揮中心證實他已於4月22日施打第一劑疫苗，5月1日發病，中間間隔9天。依英國研究指出，施打AZ或輝瑞疫苗，須待施打12天起才可降低感染機率（非百分百）。若確認是本土病例，將是第一例已施打疫苗卻確診的本土個案。

指揮中心莊人祥表示，這名機師4月22日接種，於5月1日發病，等於是接種後第9天發病，根據期刊研究，接種AZ疫苗後，第12天才會有顯著效果能降低病毒感染率，以目前只有第9天來看，還不足以產生保護力。

案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)，感染源待釐清。

(中時 )