國內首個由企業自發成立的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，3年來持續投注在協助大學生接軌職場的即戰力， 迄今已成功媒合超過千名實習生。透過導入數 據資料庫整合，GOLF推出全新學習地圖、並全面改版，經由記錄個人學習歷程，逐步建立起完整的接軌職涯學習履歷，讓學生及企業能進一步預約未來職場及所需人才，創造更多產學實習就業機會。

GOLF聯盟始於2017年底，由友達光電、仁寶電腦、緯創資通三大企業登高一呼，齊聚國內多家企業打造「產學接軌、學用合一」的跨產業、跨系所、跨領域知識共享平台，並於2020年成立社團法人永續經營。今（2021）年官方網站全面改版、教育平台持續優化，期盼以創新教育學習推廣，持續提供大學生豐厚學習資源、深化教育資源服務更多校企，共同培育未來人才。

全新上線的官網導入數據資料庫，學生註冊官網帳號登入後，即可免費觀看線上豐富學習資源、報名線下研習實作課程，逐步建立起完整的接軌職涯學習履歷；欲申請實習同學，經由完成線上專業知識學程後，直接連結104人力銀行至企業實習職缺進行履歷投遞，同時，校企可參考平台上個人學習歷程，預約優秀未來人才，創造更多產學實習就業機會。

擔任GOLF聯盟理事長的緯創副董事長黃柏漙表示，GOLF聯盟已累積近萬名學生申請學習帳號，緯創旗下緯育今年投入資源支持打造全新官方網站，希望構築更優質產學雙向鏈結平台。透過數據庫導入，期能促使學生與校企間產生雙向軌道，讓同學提前熟悉產業動態、幫助校企掌握人才培育根基，以此幫助大學生站穩在就業起跑點。

GOLF學習地圖也以三大面向：「職場軟實力」、「跨域學習力」、「產業專業力」，提供線上知識學習、線下研習實作及產業場域實習機會，期盼培植大學生具備接軌職場即戰力。

其中，在職場軟實力方面，含括求職面試、職能探索、法律常識等軟性主題，開設八項同時具備趨勢領域範疇的通識主題，超過120門線上課程，引導大學生如何在職場應對表達、熟悉數位時代下未來趨勢。

跨域學習力則涵蓋五大推薦跨域必修、同時推出三場線下研習實作課程，包括商業思維學院設計自我探索課程「做自己生命的CEO」、鈦坦科技主打敏捷思維「不只工程師也懂的團隊敏捷力」、以及AWS Educate亞馬遜雲端學習平台推出「雲端培訓入門研討會」，三堂課程將由專業講師手把手帶領學員實作，於5月起輪番登場。

在產業專業力方面，今年由17家企業數位學院、推出27個專業線上學程，學生透過數位學院報名完成線上學程，超過345個企業實習職缺提供媒合申請。

GOLF聯盟陸續規劃多場校園巡迴講座，預計5／4～6連續三天，將於台灣大學登場，分別由聯盟成員友達光電、勤業眾信、鈦坦科技、參數科技、微星科技、104人力銀行輪番上陣擔任主講人，以快講形式分享產業趨勢與職場環境的寶貴經驗，期待透過吸引學生聚集聆聽、整合聯盟校企資源，締造出學用接軌、職前培訓、提升企業人才庫「三贏」局面。

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