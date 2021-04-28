台南市全中運代表隊今年抱回31金、34銀、36銅牌，締造10項破紀錄及創大會紀錄，成績為歷年之最。（曹婷婷攝）

甫落幕的全國中等學校運動會，台南市代表隊獲得31金、34銀、36銅，共101面獎牌，其中更有5項破紀錄、5項創大會紀錄，總計19人次，成績為歷年最佳，台南市長黃偉哲今天表揚破紀錄的運動員及教練。

黃偉哲也喊話，台南市會繼續培育優秀選手外，避免優秀選手被挖角到外縣市，市府接下來要努力的目標，另也研議若從國中到大學都代表台南初賽選手，沒被挖角，未來優先聘用為學校教練。

台南市今年全中運代表隊破紀錄選手包括白河商工王新琇和東原國中王佑承的舉重姊弟檔，金城國中田徑吳威翰、戴偉智、楊子慶、戴偉勛、易柏安，沙崙國中3金仰王吳亮昀，舉重雙創紀錄的玉井工商楊偉達、黃政，民德國中滑輪溜冰李佳芸、林鶴宸，白河工商舉重李恩昀。

王新琇、王佑承姊弟雙雙奪金也破紀錄，兩人是新住民下一代，當初開始練舉重其實很抗拒，一次還因為不想練習偷跑去烤肉，最後被教練抓回來，教練曾上源悉心培訓兩人，鼓舞他們在舉重找到成就感，如今姊弟都說，學舉重雖然很苦，但確實從中找到成就感。王新琇去年三破大會紀錄，今年挺舉也破紀錄，也打算參加10月全運會，希望能夠拿下前6名佳績。

台南市體育處2019年與成功大學試辦選手健康管理計畫，運動傷害防護團隨隊照護，儼然成為最佳後盾；白河商工王新琇以抓舉85公斤創大會紀錄並奪金，她透露，賽前腰部一度不適，防護團立刻治療，助她上場正常發揮。

體育處從前年與成功大學合作推動健康選手管理計畫，今年編列400萬元經費，負責執行的成大體育健康與休閒研究所教授林麗娟指出，3年來陪伴選手，最顯著的是觀念改變。

她說，拚獎牌固然重要，但預防傷害更重要，選手禁不起受傷，但以往有選手即使負傷也硬撐，忽略後續復健路漫長，影響更大，團隊一路陪伴、觀察教練跟選手訓練模式，如今，選手只要一發現身體哪邊可能不太舒服都會主動求救，及早降低運動傷害發生可能性。

體育處指出，去年因車禍缺席全中運的新化高工短跑好手魏浩倫，昔有「最快國中生」封號，今年在團隊的照護、訓練之下，如願奪下100、200公尺雙金。林麗娟則認為，魏浩倫克服車禍後的傷勢，回到田徑場上發揮實力，關鍵是自己，防護團隊提供的是安心，讓他確信自己做得到，果真發揮應有水準。

體育處表示，全中運破大會紀錄成績者，個人項目選手將發給2萬元獎金，教練發給1萬元；團體賽（含雙人賽）選手每人發給1萬元、教練發給1萬元獎金。

(中時 )