媽媽驚喜獻「聲」，峮峮鏡頭前爆淚。（中視提供）

蔡黃汝搏命主持，乾媽王彩樺哽咽不捨。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》主持陣容加入新血播出收視開出亮眼成績，上週日「飢餓三帥」孫協志、王仁甫、許孟哲攜手「豆花妹」蔡黃汝和峮峮，全新組合深受觀眾喜愛，連帶也反應在收視上，4歲以上平均收視達1.65（觸及人數83.1萬人），其中分眾40-49歲收視達2.25，是同時段四台之冠。

「新生震撼教育之龜山島401高地攻頂賽」是特別針對2位女主持人的精心企畫，整集收視最高點落在1.97，是峮峮聽見媽媽隔空捎來的祝福，讓她感動落淚。「豆花妹」蔡黃汝、峮峮在經過磨人的登高賽和絲襪套頭的懲罰後，看到親友拍攝短片獻上祝福，因為事前不知情，所以心情格外驚喜。

而這也是峮峮主持的第一個電視節目，坦言從沒想過自己會接下主持棒，為了不負眾望，哽咽表示：「我一定會盡自己最大的努力去做到最好。」除了有好友李佳穎的貼心喊話，媽媽也隔空為女兒加油打氣：「函峮（峮峮本名）妳一個人在台北工作，一定承受不少壓力，媽媽相信妳一定行的。」還提到前一陣子峮峮身材較為圓潤，媽媽也不忘鼓勵女兒：「媽媽覺得圓圓的也很可愛啊！但是為了工作妳必須減肥，在減肥之餘要保重身體，記得要正常吃飯喔，家裡永遠是妳的後盾，媽媽更是你最強的後盾，加油喔！」一聽到熟悉又思念的聲音，峮峮忍不住情緒潰堤，暖心的氛圍讓一旁的蔡黃汝也感動不已，眼眶泛紅：「我都想哭欸！」

而豆花妹的乾媽王彩樺也錄了一段VCR，王彩樺流露感性的一面：「（看著）妳一直不斷地越來越好，而且很努力、很辛苦，現在加入主持行列，未來有更多的挑戰，妳得要去面對它，只要妳有什麼需要…」話來沒說完，王彩樺竟忍不住泛淚，強調無論如何都會一路陪伴蔡黃汝，「記得我永遠都是妳最愛的乾媽，妳也是我最愛的乾女兒」。2人深厚的感情也惹哭許多網友，直呼「看《飢餓》我竟然掉淚」。

節目每週日晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台重播。全新黃金陣容火力全開，製作單位預計接下來5月的每週播出，都會舉辦贈獎活動，只要鎖定中視週日晚間8點首播，並答出節目中的通關密碼，就有機會獲得「豆花妹」蔡黃汝和峮峮為飢迷們準備的專屬精美好禮，活動詳情將於《飢餓遊戲》官方粉絲團發佈。

(中時 )