快遞員無償協助小朋友將親手製作餐點送給媽媽。（幼愛幼兒園提供）

快遞員無償協助小朋友將親手製作餐點送給媽媽。（幼愛幼兒園提供）

新北市幼愛幼兒園慶祝母親節，與外送平台合作「母親節幸福送餐」活動，80位外送員將小朋友們親手製作的餐點送到80位媽媽手上！

7日下午近80輛機車停放的井然有序，畫面壯觀，也吸引許多民眾圍觀，紛紛好奇詢問為何會有這麼多外送員到幼兒園。

原來這80位外送員是要來外送小朋友親手製作的餐點，溫暖媽媽的心，慶祝母親節快樂。參與活動的外送員們皆為無償跑單，為的就是希望孩子的心意，能透過自己的送達，讓媽媽們感到喜悅及溫暖。

跑單距離最遠的外送員表示，覺得孩童送餐給媽媽作為母親節禮物，這樣的活動很有意義，就算下午少接幾張單也不在意，而且這是自己參與過同時集結最多輛車的一次活動！

幼兒園長高碧森表示，校方配合幼兒學習主題「健康的飲食」，讓孩子認識各種食材，養成孩子不挑食的好習慣，培養孩子自己動手做的能力，透過親手製作三明治及現打果汁，傳達對母親感恩的心，也落實校方「教育即生活，生活即教育」的教學理念。

且趁著母親節，原本單純製作餐點的校內活動，結合時下最流行的送餐方式，由外送平台贊助，匯集80位外送人員車隊參與，溫情快送愛心餐點和卡片到媽媽的上班地點或住處，讓媽媽驚喜之餘，還感受到孩子的貼心愛意以及學習成長！

(中時 )