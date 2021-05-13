日前有民眾在南投山區道路旁，發現了一隻已死亡的母猴，身邊還有一隻幼崽，無助地蹲在母猴的屍體旁，民眾隨後將幼猴送往野生動物急救站，發現牠右手開放性骨折，經過治療後，小猴子眼神裡仍充滿恐懼，緊抓住救援者提供的毛巾，讓人看了非常不捨。

臉書粉專「野生動物急救站」表示，日前有民眾在南投山區道路旁，發現一隻臺灣獼猴媽媽與其幼崽，不過母猴當時早已沒有氣息，牠們疑似遭到攻擊，幼猴同樣也受傷，無助地蹲在媽媽屍體旁，由於牠們不屬於保育類動物，因此第一時間發現的民眾費了一番功夫，才聯繫到能提供協助的單位，並將幼猴送至野生動物急救站。

台灣獼猴寶寶疑遭攻擊，導致牠右手橈尺骨開放性骨折。(圖翻攝自臉書/野生動物急救站)

幼猴被送至野生動物急救站後，模樣看起來非常疲憊，眼神中充滿驚恐，緊抓著救援者提供的毛巾不放，而牠的手臂上有大面積傷口，經過檢查後發現，幼猴的右手橈尺骨開放性骨折，推測牠們應該是被攻擊而受傷，不過因母猴並未一起送來，獸醫師無法得知，牠們究竟是被什麼動物攻擊。

台灣獼猴寶寶經清創手術後，骨折處順利復位並縫合傷口，雖然肌肉及神經有些損傷，且目前還會出現水腫狀況，但傷口癒合情況還算不錯，不過在照養期間，「吃藥」讓照護員非常頭痛，每次都要餵很久，才能將藥餵進小猴子的嘴裡，但牠下一秒又會甩頭將藥吐出來，讓獸醫師只能半逼迫的哄牠吃藥。

不少網友心疼地表示「小小手兒握拳綁繃帶，感覺好像很痛…，希望小猴子能趕快好起來！」、「相信牠的媽媽用盡最大力量保護牠了」、「這麼小就失去媽媽，牠心裡會記著一輩子的傷痛」、「牠的眼神看起來非常無助，讓人看了好心疼啊」。