新北市五股區某里長確診新冠肺炎，該里長除了9日曾出席大型母親節活動外，8日還曾參加新北市某國小志工隊的餐會，與志工在台上近距離合影，且沒戴口罩。該校今早在臉書發文指出，本周五校內學生表演及競賽取消，呼籲家長平時務必做好三級防護，健康五原則，忍耐一時不便，外出務必全程配戴口罩。

據了解，該里長平時熱心公益，在地方服務頗有口碑，6日曾與獅子會成員聚餐，9日出席母親節活動，吸引百名婆媽參加，也有該區議員受邀出席。日前獅子會前會長驗出確診，該里長也被要求採檢，這兩天確定染疫，目前在醫院隔離中。

據透露，該里長8日曾參加新北市某國小志工隊的餐會，包括校長、4位學校行政人員、家長會長、志工隊等成員共襄盛舉，舉辦餐敘感謝志工付出。

校長受訪表示，8日尚未爆出獅子會確診消息，當時考量疫情趨緩、母親節是個重要節日才決定舉辦活動，且當天除了進場、用餐、合影外，全程都有配戴口罩，今天清查學校學生狀況，一切都是正常，此外他與行政人員都展開居家隔離，請大家不要恐慌。

(中時 )