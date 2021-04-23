一名女子控訴22日在中壢遭到警方無故盤查，甚至被上銬帶進派出所，質疑警方執法不符合比例原則，讓她失去自由9個小時，過程甚至遭到警方粗暴蔑視對待，不過中壢分局回應表示警方盤查當時態度委婉，是該名女子出言辱罵警察，才將她帶回警局。

控訴警方的女子在臉書寫下長文，指出22日從台中搭火車到中壢，準備前往不遠處排練室上課，當時她手持奶茶靠著馬路左側行走時，途中忽然被一名警察攔下盤查。

女子表示當下她不認為有任何必須回答的理由，於是拒絕回答警方詢問的私人問題，並且即使對方穿著警察制服、騎著警車，她有權懷疑對方是不是真正的警察。女子控訴只因「神情緊張」就遭到懷疑而被盤查，她質疑「這是公務還是騷擾？」

女子痛訴警方對待她手段粗暴，被上銬帶回警局後，遭到搜身盤查所有物品並被扣押，還有多名員警圍著「處置」她。傍晚她離開地檢署時，還遭到員警用輕蔑與鄙夷的口吻羞辱。她怒稱只因為被認為神情緊張，就被當作盤查的理由，但卻因此失去人身自由、被粗暴無禮的拉扯，尊嚴盡失蒙受羞辱。

不過中壢分局警方回應指出，該處近來發生及查獲多起案件，已列為治安要點、加強巡邏地區。當時員警騎乘警用機車，穿著制服巡邏，發現陌生臉孔，以委婉的態度依照警察職權行使法第6條第1項第6款查證身分，民眾只需配合提供資料，不要1分鐘即可完成，該名女子卻要警方陪同到其工作場所，顯不合常理。

中壢分局強調，在查證的過程中，該名女子不但配合，還以言詞辱罵執勤員警「蠢」，經多次勸導無效後，才依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。對於此事件引起社會大眾關注，中壢分局承諾會內部會策進，以更委婉的方式，有效維護社會治安。

(中時 )