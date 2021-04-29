大陸浙江一家賓館，22日下午突然有一位神情緊張的長髮女子，邊講手機邊說要入住，女老闆娘直覺事情不對勁，便偷聽了女子講電話，聽完就拒絕給她房卡說：「這錢我不賺」，不料女老闆娘拒絕女子入住真相曝光後，贏得網友對她機智反應狂讚。

事發當日的下午三時，一名女子要入住賓館，老闆娘看她神情焦慮講手機，就好奇偷聽女子講電話的內容，結果聽到女子說：「你放心警官，我馬上就住進去，等會就可以做筆錄了」。

老闆娘一聽就覺得事情有異，警察怎會在賓館做筆錄，而且問女子發生什麼事情，對方也沒回答，手還不斷發抖，直覺女子可能是遇到詐騙集團，於是拒給女子房卡，對方氣得想離開時，她就將人攔下報警。

警方調查發現，這名想開房的女子是名人妻，是位家庭主婦，當天中午接到一通電話，打來的人謊稱是警察，要求她獨自一人到賓館開房間「做筆錄」，小雲表示，因為對方有她的個人資料，通緝令還有她的照片，原以為是真警察，沒想到是詐團，還好遇到好心的老闆娘才讓她逃過一劫。

老闆娘事後表示，當時知道女子可能遇到詐騙「寧不賺她的錢，也不能給她開房間」，而她這次機智舉動在網路傳開後，獲得網友大讚：「管這樣的閒事，忍不住要給妳按讚」、「老闆娘：我見過的騙子，比你吃過的米飯還多」、「老闆娘果然見過世面，女子真幸運到貴人」。

(中時新聞網)