一名人妻結婚前就發現丈夫有其他女人，但丈夫一句「會改」讓她「婚頭」。誰知新婚3個月，女網友如何暗示加勾引，丈夫卻總推託工作累，拒絕行房，最後發現丈夫手機總有一個電話號碼不停打來，讓她不禁感慨「還能撐多久」。而網友們則是一語點破：「狗改不了吃屎」。

人妻在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文表示，婚前就發現丈夫外面另有女人，原本想放棄，但丈夫說會改，自己相信了。但結婚3個多月，無論她怎麼暗示、勾引，丈夫就是不願行房，總以工作很累為由拒絕碰她。

因工作關係，人妻與丈夫分隔兩地，只有週休假日才會在一起，平日丈夫經常搞失蹤，很難聯繫到人，她曾問丈夫：「你不會有生理需求嗎？難不成你都去約炮？」，丈夫只回：「不會」。

有一天人妻在丈夫手機裡發現了他的不雅照，還有一個電話號碼不斷打來丈夫手機。每次人妻想接起，丈夫就趕緊奪回手機關機，稱對方是「煩人的同事」，老愛找他抱怨，他也很煩不想接。這樣的狀況讓人妻感嘆：「這段婚姻，我們到底還能撐多久？」。

眾多網友看了紛紛回應：「傻不傻，說會改的，通常不會改。你沒聽過，狗改不了吃屎嗎」、「為什麼看完有點想笑，孩子，你真的那麼天真到以為自己能夠改變一個人嗎？」、「答案很明顯，浪費妳自己時間」、「他有小三別傻了，他有小三別傻了，他有小三別傻了，很重要所以說三次！！！」、「妳有錢嗎？還是被他保了高額壽險以外險？」、「別找理由安慰自己了，面對現實吧！爬出坑才能看風景」。

(中時新聞網)