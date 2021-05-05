蝦皮購物推55美好購物節活動，今（5日）與麥當勞聯手推出餐點優惠券，其中包括1元蛋捲冰淇淋，但不少網友在今天凌晨嘗試購買卻被系統卡住，遲遲無法結帳，讓許多人忍不住抱怨「這是只有天選之人可以買嗎？」不過，今早7時《中時新聞網》編輯實測購買，發現很順利就買到了。

蝦皮購物今與麥當勞聯手推出許多優惠，除了有1元的蛋捲冰淇淋外，還有45元辣味麥脆鷄腿／排、45元原味麥脆鷄腿／排、109元的BLT辣脆鷄腿堡+可樂(中) 、39元六塊麥克鷄塊以及60元的麥當勞勁辣鷄腿堡。

蝦皮推1元蛋捲冰淇淋，網遭卡10分鐘無法結帳爆氣。（圖／翻攝自蝦皮臉書）

超殺優惠引起網友關注，但不少人實際操作後，卻紛紛湧入蝦皮的臉書粉專抱怨，「10分鐘一直塞車，只有天選之人可以結帳嗎？」、「有人跟我一樣卡住，然後又跳出去購物車嗎？」、「有人跟我一樣卡住，然後又跳出去購物車嗎？」、「也太卡了吧？都買不到」、「刷了十分鐘都買不到」。

不過，《中時新聞網》編輯今早7時左右至蝦皮上嘗試購買，發現卡住的狀況已經緩解，實際操作很順利地買到1支1元的蛋捲冰淇淋。

(中時新聞網)