台南市東區勝利路上，有家35年情趣店，老闆娘林秀英日前因高掛「73歲阿嬤不賣了」布條一夕間爆紅，因3度罹癌的她，日前將老店歇業前，接受《中時新聞網》訪問，更爆料遇過的奇葩怪客。
「真的什麼人都有！」在早年民風傳統、保守的台南，經營情趣店是會遭受旁人異樣眼光。林阿嬤表示，開店幾十年，光遇到的怪客，可能三天三夜都說不完。甚至有人問說「妳會不會想要?」阿嬤一臉羞回「怎麼會不想要?我當然想要阿」。
情趣店開業35年，說到超級怪客，林阿嬤仍記憶猶新，有位年約40多歲的男客，多次來店買女用貓裝，原以為是要買給女友穿，萬萬沒想到，有次深夜打烊前，他竟一絲不掛僅穿著貓裝店裡，興奮問我「我這樣穿漂亮嗎?」嚇到馬上趕他出去。
怪人男女老少皆有，令老闆娘印象深刻的，有對情侶檔來店購物完，兩人竟無視她的存在「直接做起來」；另有一名年輕男大生，因想交女友，還來店裡問她意見。不過也曾遇過男客，多次到店裡偷內褲，貨架上都被掃光，林阿嬤坦言，我都比偷東西的人還不好意思了，其實我都知道他在偷，只是不想拆穿他而已。
(中時新聞網)
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