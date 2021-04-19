適用108課綱的高中生，高二要修數A或數B，高三則要修數甲或數乙。不過教育部調查發現，明（111）年升大學管道，數十個校系在申請入學採計數B、在考試分發採計數甲，但高二修數B的人不太可能在高三修數甲，這些校系在考試分發可能難招到學生。

首屆適用108課綱的高中生，去年9月升上高二，面臨要選讀數A（較難）或數B（較簡單）的問題。因此，教育部去年就要求大學校系先公布明年申請入學時到底要採計數A或數B，以讓高二生在選讀數學時有所依據。

這批學生九月要升上高三，面臨要選修數甲（較難）或數乙（較簡單）的問題，因此教育部最近調查各大學校系，在明年考試分發時到底要採計數甲或數乙，以提供學高三生修課時參考。

教育部高教司長朱俊彰表示，明年考試分發各大學校系到底會採計數甲或數乙，預計4月底或5月初公布。不過教育部在調查時發現，明年升大學管道，「有兩位數校系」，在申請入學時採計數B，但在考試分發時卻採計數甲，相當矛盾。

朱俊彰說，高二生如果選低數學需求的數B，不太可能到高三時改選修比較難的數甲。大學校系在申請入學採計數B、在考試分發卻採計數甲，這產生邏輯上的矛盾，可能他們在設計採計時「沒有注意到」，因此教育部建議他們重新檢討後趕快修正，否則一旦公告後才發現錯誤就來不及了。

此外，過去商管科系在考試分發時會採計數乙，但111年起推行新的考招制度，考試分發卻沒有採計數乙這個選項，不少大學校系要求教育部重新開放採計數乙。目前的狀況是，高中生可以選修數乙，但在升學時完全派不上用場。

教育部長潘文忠表示，明年考試分發確定不能採計數乙，以後如果要改變，會提前3年公布。明年新考招制度實施後，再來討論考試分發是否要採計數乙的問題。

(中時 )