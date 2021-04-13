【旅遊經洪書瑱報導】「2021大溪豆干節」於昨(12)日起，活動至18日止，在老城區多目標體育館旁運動場(大溪國小正對面)登場，今年活動升級為2.0，其中昨(12)日起一連5天有十二食旅帶你走入大溪老街體驗手作DIY，週六(17日)創新推出主題之夜-「豆夜祭」，將有台版太陽馬戲團之舞鈴劇場帶來精彩的「大溪之光」劇目，禮拜天(18日)則有百人共享「豆福宴」的主題活動，而且週末2天還設有40攤的「豆陣市集」，民眾可品嚐不同的豆類美食，民眾還能藉機賞玩在地特色文創商品！

2021大溪豆干節活動於昨(12)日率先開跑「十二食旅」為首創大溪慢遊體驗，由在地12個老店推出16種大溪傳統工藝、輕食課程，帶領民眾走入大溪日常，有木陀螺彩繪、小木房鑰匙圈DIY、木板畫拓印，更有黃豆愛好者不可錯過手作豆腐乳、豆干三明治、豆皮春捲，另外還可以親手調配創意普洱茶、爆米花冰淇淋等等，民眾可以線上報名(已報名210人，上限300人)，若是額滿，開放現場報名，可至店家詢問(原一場15人,視場地及備料增加參加人數)，讓民眾走入店家體驗，每種ＤＩＹ體驗約＄100～＄150之間！

今年豆干節還有全新的豆干慶典，重頭戲包括：4/17(六)下午5點的「豆夜祭」與4/18的「豆福宴」，而豆陣市集於4月17日(六) 14:00~20:00、4月18日 14:00~18:00在體育館旁運動場登場！「豆夜祭」序幕，將由豆腐之神「劉安神轎」領隊與在地社團一起祈福踩街，象徵薪火相傳、敬天祈福，以豆祈求好福氣，踩街沿途將與民眾互動發送本次豆干節限量小提燈，路線將從主會場出發，繞經中正路、中央路、民權路到和平老街，回到主會場將召喚豆精靈帶來盛大演出！

舞鈴劇場帶來精彩的「大溪之光」劇目

舞鈴劇場帶來精彩的「大溪之光」劇目

豆夜祭的高潮將由有台版太陽馬戲團之稱的舞鈴劇場帶來精彩的「大溪之光」劇目，舞鈴劇場曾經巡迴世界超過三十個國家，以扯鈴為圓心，劇場創意為半徑，開展全新的表演型式，帶領觀眾進入超越想像的舞台世界，由於是開放場域，民眾可以自由觀賞！

取「豆腐」諧音的「豆福宴」於4月18日15:00~17:00舉行，由在地豆業公會和糕餅店、飲茶室合作，以大溪豆食文化為基底研發菜單，打造百人豆福宴。一盤盤的豆腐板上擺有豆干三明治、豆干春捲的材料，並由料理職人帶領大家親手製作，再配上獨特的豆乳普洱茶及鹹甜的豆腐乳乳酪球，邀大家感受大溪特有的豆食文化！採線上60名(額滿)、現場40名，豆福宴現場報名，於週日(18號)活動現場下午1點開放，邀請民眾穿著代表豆腐色的白色或淺色上衣，一起來享受一場純白潔淨的豆腐盛宴，參與的民眾採隨喜樂捐參與，主辦單位會將總收入捐與自閉症協會！

參與「2021大溪豆干節」可搭乘台灣好行大溪快線或小烏來線至新街尾(和平老街)站下車就可步行抵達活動會場，還可接續搭乘前往慈湖等景點，輕鬆安排桃園一日遊。另外民眾也可搭乘桃園客運5096線、5098線、快捷公車710(大溪-永寧捷運站)或台北客運9103線至大溪總站下車；自行開車的民眾，車輛可停放橋頭、月眉停車場步行至會場！

參與大溪豆干節的民眾，還可至大溪周邊景點如：木藝生態博物館，李騰芳古宅等，亦可選擇留宿桃園一夜，進行二日遊，隔日沿著台7線進到復興泰雅原鄉感受原民文化及山林綠意。相關訊息可至「大溪豆干節」活動官網，或至「樂遊桃園」、「大溪豆干節」官方FB、「taoyuantravel」IG帳號查詢！

圖片：桃園市政府觀光旅遊局提供

(中時新聞網)