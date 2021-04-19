【旅遊經洪書瑱報導】「2021南庄花卉節」即將在5/1正式開跑，屆時南庄大街小巷將有夢幻的花藝造景，活動期間長達1個月，由參山國家風景區管理處主辦的「2021南庄花卉節」活動期間，每個週末還有不間斷地豐富的花卉節系列活動，包括：「花卉餐桌音樂會」及「擴香小盆栽DIY」等，相關系列活動自即日起開放民眾報名，遊客搶先預約後，即可在南庄慢城中感受這座山城花園的浪漫氛圍。

參山處表示，「花卉餐桌音樂會」是今年南庄花卉節首創的亮點活動，將在5/1 17:30 - 19:00於栗田庄民宿舉行，活動結合「音樂展演」、「花卉布置」與「戶外餐桌」等三大浪漫元素，透過經典的不插電吉他重唱組合及古典樂團帶領進入聽覺的饗宴，並以繽紛多彩的花卉布置餐桌，展現南庄的生活風貌。而菜色方面，每一口都能體會南庄豐富多元而有層次的味覺特性，感受舌尖上的在地滋味，感受、體驗花卉餐桌的精緻五感氛圍，活動限額45名，早鳥優惠價每人＄1,000元、兒童每人500元！

另外，5/2、5/8、5/9於活動日14:00 - 15:30均推出「擴香小盆栽DIY」，將在南庄老街的情人巷（茶園坪42號）舉辦，邀請遊客一起感受擴香盆栽的手作體驗，選用合適花材設計出獨一無二的桌上擺飾。從花材搭配設計的過程中，感受花材的美與細節，同時透過花與香味的結合，打造個人專屬的香韻，活動限量20名，早鳥優惠價每人250元。

今(2021)南庄花卉節活動期間，除了「花卉餐桌音樂會」、「擴香小盆栽DIY」外，還有多場「天然植物客家藍染」、「乾花香氛蠟燭」手作花卉體驗！「天然植物客家藍染」於5/15、5/16，活動日14:00 - 15:30於花卉之星計畫參與店家舉行，每場次限額20人，費用每人250元；乾花香氛蠟燭於5/22、55/23，於活動日14:00 - 15:30在花卉之星計畫參與店家舉行，同樣每場次限額20人，費用每人250元等！已陸續開放報名，民眾在南庄不僅可以放慢腳步，悠閒賞花細細品味慢城之美。

相關活動與資訊可至2021南庄花卉節活動網站(www.nanzhuangflowerfestival.com.tw)查詢及報名。

圖片：參山國家風景區管理處提供

(中時新聞網)