大陸商務部表示，將會同有關部門和地方，於近期組織開展2021年全國消費促進月系列活動，系列活動將以5月「消費促進月」為主線，活動將於5月1日在上海正式啟動。

上海「五五購物節」啟動後，北京、廣東、重慶、蘇州等地也將陸續啟動促消費活動。

除了「消費促進月」，也將舉辦第三屆全國「雙品網購節」，活動將於4月28日在北京等多地同時啟動，持續約半個月；舉辦「中華美食薈」活動，將於4月29日在江蘇揚州正式啟動，持續至今年年底，努力打造餐飲消費新熱點。

同時，還將舉辦「老字型大小嘉年華」活動，將於5月12日在廣州北京路步行街舉辦啟動儀式；與海南省共同辦好首屆中國國際消費品博覽會。首屆消博會將定位國際消費精品全球展示交易平台，於2021年5月7-10日在海南海口舉辦。

今年以來，大陸消費市場回暖態勢明顯，第1季社零總額10.52兆元(人民幣，下同)，年增33.9％，比2019年同期增長8.5％，比去年第4季增長1.86％。

(旺報 )