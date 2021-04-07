台北市大安區捷運科技大樓平時車水馬龍，停車場一位難求，經地方爭取，決議將原有平面自行車停車場改建，斥資8億打造地上6層、地下4層的多功能大樓，規畫設置Youbike租賃站、自行車與汽機車的停放空間，3樓處還會與捷運站銜接，成為捷運科技大樓站第2出口，停車場今正式開工動土，預計2025年4月竣工。

科技大樓站位於捷運文湖線上，由於停車需求高，周邊停車場、車格難以消化，違停亂象時常可見，市府為緩解上述囧境，將早期軍方眷舍、後改建為平面自行車停車場改建，基地面積原為552坪，規畫成多功能大樓後，總樓地板面積達3933坪。

交通局停車管理處科長宋建宏指出，大樓地下層能提供汽車113席、機車196席車格，停車費率將視周邊供需而定，將在大樓啟用前定案；一樓則規畫70幾輛Youbike租賃站，2樓畫設270席自行車停車格及托育中心，單車民眾可自一樓透過牽引道、電梯及貨梯上2樓停放。

宋建宏說，3樓處將設計空橋，連通至科技大樓站，成為該站第2出口，有望出入站的紓解人潮，4樓以上將進駐文康中心、社區活動中心及老人日照中心等社福單位，兼具轉乘便利性與里民休憩場所，停車場於今日正式動土，預計2025年4月完工啟用。

宋建宏指出，雖然新建大樓車格有限，難以有效解決停車問題，但會以最大停車數來調整規畫，市府興建停車場時，也會配合舊有校舍、市場改建，達到空間最佳利用，今年度也有2座複合式停車場即將啟用，分別為延平國小校舍與106號公園地下停車場。

(中時 )