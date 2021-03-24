張吉安形容拍《南巫》經驗像「苦行僧」，歷經許多挑戰。（傳影互動提供）

張吉安表示自己作品總將故事焦點著重於女性角色。此為《南巫》劇照。（傳影互動提供）

馬來西亞導演張吉安去年憑首部長片《南巫》獲得金馬獎最佳新導演肯定，並入圍最佳原著劇本，讓他又驚又喜。24日他與台灣媒體越洋視訊，分享去年金馬行最讓他亢奮的是，就是從金馬主席、享譽國際的導演李安接下國際影評人費比西獎，短短5分鐘的交流，就讓他印象深，「我很敬佩他，尤其他已經到了這個地位，卻能謙卑地願意分享那麼多，而且都帶著一貫的笑容，實在是好強大」。

張吉安除了電影外，對於聲音藝術、舞蹈表演、民俗文化各個方面都有鑽研甚深，第一部電影就改編了自己童年經歷見證父親被下降頭的事件，「資金其實非常少，當初劇本寫出來每個人都說看不懂，用苦行僧的方式來拍攝」。李安則和他分享：「你現在的階段是很幸福的，可以拍自己想要的東西，盡量享受自己這個階段，能拍想拍的，到某個階段後，就得考慮很多東西。」並形容「沒錢就是本錢」，因為創作者會義無反顧地展現堅韌的作品，像《南巫》最迷人之處，就是可以重現童年很純粹的影像視角。

在《南巫》中，父親跟鄰居因小事起爭執，在口角之後鄰居卻冤死在卡車之下，最後造成了父親被下降頭、口吐鐵釘的離奇怪事，母親在一連串求神問卜，最後終於解除降頭的故事。張吉安表示，家中包含父母和兄弟都曾看過鬼魂，只有他沒有特殊體質，並曾聽起擔任「解降師」的父親形容鬼有悲慘的一面，時常有苦難言，「可能因為我父親的關係，看待鬼多了一份憐憫心，也不想污名化不了解的事物」，也因此他的電影中，鬼魂總是靜靜的待在一旁，沒有害人的意圖，「他們其實也是時代的受害者，有天我若拍鬼片，會想為鬼說話」。

張吉安的作品中，總是關懷社會底層的故事，接下來他正籌備第2部電影《五月雪》，碰觸大馬歷史極為敏感的「513事件」。問及台灣想要合作的女演員，他提到桂綸鎂、舒淇和楊貴媚；雖然還沒正式接洽她們，但期盼有合作機會，「想找一些洗盡鉛華、甚至素顏在銀幕上演出的演員，來詮釋弱勢的小人物族群」。《南巫》將於4月1日在台上映。（台北—吉隆坡連線）

(中時 )