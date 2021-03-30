對視障者來說，他們拿到鈔票也不知面額是多少，生活相當不便。在教育部支持下，淡江大學視障資源中心及中華電信共同開發「幫忙看見」及「語言隨身助理」APP，只要一支手機在身，就可突破視覺障礙限制，讓生活通暢無阻。

資訊產品已成為現代生活中不可或缺的必須品之一，但對視障者來說，卻得花上好一番功夫，才能和一般人一樣悠遊在資訊世界。教育部因此推動「視障教育資訊化」，委託淡江大學舉辦視障電腦教育訓練，每年成功培訓超過500位視障者運用盲用電腦。

教育部次長林騰蛟表示，「視障教育資訊化」的幕後推手之一是淡江大學視障資源中心系統工程師張金順，他從小就是重度視障者，國中階段在啟明學校老師引導下開始接觸盲用電腦，從此與電腦結下不解之緣。

張金順自淡江大學畢業後，積極加入淡江大學視障資源中心工作團隊，致力開發盲用電腦軟體，他所參與研發的「Windows中英文盲用資訊系統」、「多國語言編輯器」等，均獲得視障者廣泛使用。

張金順更從使用者角度出發，參與開發協助視障者解決生活難題的手機應用APP，其中「幫忙看見」APP，能透過手機鏡頭拍照，辨識鈔票的準確度高達95％；另一款「語音隨身助理」APP，則是讓視障者透過手機網路瀏覽器或APP直接連結到網路雲端，以隨時隨地可以閱讀，接受新知。

張金順表示，視障者在生活中遭遇許多不便，譬如拿到鈔票或名片時，也無法辨識。他參與開發的「幫忙看見」APP，可以協助視障者辨識台幣、美金、日圓、歐元及人民幣的面額；拿到別人遞來的名片，透過這款APP，就會由語音讀出名片上的資料。

張金順說，視障者到便利商店或是藥妝店去，如果沒有人在一旁幫忙，要買沐浴乳、洗髮精都不方便。但透過「幫忙看見」APP，手機掃一下產品上的標籤，就會經由語音讀出標籤上的內容，知道是什麼產品及售價等資訊。

「只要做一點點小小的改變、跨出一步，視障者的生活也可以很多采多姿。」這段話，不僅是張金順一路走來的心得，也促使教育部更積極推動「視障教育資訊化」，造福更多視障者。

(中時 )