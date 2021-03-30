新竹市第61座共餐食堂即將在南勢區啟用。（陳育賢攝）

疫情趨緩，新竹市府恢復全市關懷據點、60座共餐食堂與長照C據點服務，而全市第61座共餐食堂即將在南勢區啟用，市長林智堅30日特別到場了解整備狀況，並與長輩們共享午餐，因應防疫，市府也加裝了防疫隔板，讓阿公、阿嬤可放心安心用餐。

林智堅今天特別到南勢社福館1樓的市民活動中心，了解即將在4月開辦的南福長青會共餐據點準備狀況，他表示，南勢社區在里長郭文銘里長及社區理事長林桂花帶領下，提供里民很多服務工作，更利用活動空間辦理木箱鼓班、單人舞蹈班、歌唱教學班、雙人舞蹈班及傳統樂器班等課程，現在再加上共餐據點，讓南勢的長輩們越來越幸福。

林智堅指出，共餐食堂從2015年的7處，到今年增加到60處，即將開辦的南福長青會則是第61處，新竹市是對長輩最照顧的城市，安老津貼從未停發或減少過、全口假牙補助，更推出共餐食堂，讓長輩每周都很期待共餐的時光，到據點與朋友互相交流關心，共餐前更有多元活動，像今早有土風舞活動，長輩跳完舞再一起吃飯剛剛好。

他說，在他還沒當市長前，光鎮里長莊金清就為里民活動中心奔波了12年之久，他上任後，議長許修睿也多次提醒他，要為光鎮里鄉親蓋活動中心，從找到適合的地點，與周遭學校鄰里溝通，到爭取經費，一路走來在各方努力下，順利打造優質的光鎮里里民活動中心，如今提供多元的長照服務與共餐食堂。

社會處表示，共餐食堂今年1月因疫情暫停服務，改由據點志工及專職人力關懷訪視、送餐及電話問安，親自關懷65歲以上的長輩。隨疫情趨緩，3月2日起陸續恢復，可以選擇來據點打菜回家享用，或在加裝防疫隔板的據點內和鄰居們一起享用。

(中時 )