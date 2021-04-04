火警現場僅茶水間燒毀2平方公尺，並無人傷亡之一。（金門縣消防局提供）

金門金沙鎮陽翟1棟透天民宅今天下午失火，1、2、3層樓冒出陣陣濃煙，情況讓人怵目驚心。縣消防局出動5車24人趕往搶救，所幸僅茶水間燒毀2平方公尺，並無人傷亡。

這是金門地區在今天清明節，繼清晨金城鎮富康一村傳出住宅火警後，下午再發生第2起住宅火警，現場都是3層樓透天厝，還好都緊急撲滅，始未釀成嚴重災情。

這棟坐落於陽翟的獨棟透天厝，在今天下午14時27分突然冒火，縣消防局據報出動金湖、金沙消防分隊5車24人，協同義消王均煒、陳瑞城、陳向鑫、劉登瑛等人趕往搶救時，現場1、2、3層樓均已冒出黑煙，且火勢快速向四周流竄。

金門金沙鎮陽翟1棟透天民宅今天下午失火，縣消防局出動5車24人趕往搶救。（金門縣消防局提供）

由於火起時屋內無人，打火兄弟緊急聯絡屋主到場開門，在第二大隊長陳參奇坐鎮指揮下，2分隊共8人拉著水線進入搶救，發現火場在1樓茶水間，燃燒面積約2平方公尺，立即出水撲滅並逐層搜索，確認無人傷亡受困，但也費了好一番工夫，才將屋內瀰漫的濃煙排出。

該局初步調查，屋主將電動打草機的電池取出充電，卻不知何故起火燃燒，還好民眾發現通報並及時撲滅，否則後果不堪設想。

王世祿局長肯定金沙、金湖分隊分工明確，火速撲滅搶救得宜，將可能災害減至最低，也提醒鄉親注意用火、用電安全，出門前記得檢查相關設施。

(中時 )