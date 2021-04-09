房地產認列大補丸，百和(9938)、百和興業-KY(8404)Q1營收聯袂創下同期新高，今日百和興業-KY跳空漲停，雖一度打開，但隨即又鎖在漲停板33.8元，百和反應平淡，盤中漲幅維持在1%左右。

疫情趨緩後，成衣及製鞋市場需求漸增，今年鞋帶、射出勾、鬆緊帶等出貨動能受到市場看好，新品經編網布出貨可望轉加，再加上建安的認列收入，法人對今年百和、百和-KY營運表現抱持樂觀期待。

百和3月營收23.93億元，年增11.86%，若去除房地產收入，營收年增8%；首季營收46.64億元，年增1.44%，去除房產年增10%。百和因應產業復甦與訂單增加，百和今年越南廠及印尼廠自第2季起都有新產能開出，主要生產織帶、鞋帶類產品，預估可增加約20%產值。

百和興業-KY3月營收14.82億元，年增22.65%；首季營收24.54億元，年增8.75%。百和興業-KY前2月稅後純益0.68億元、年增67.1%，EPS為0.22元。

(時報資訊)