中科院長証實：編百億預算研發下一代戰機 10:432021/04/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中科院院長張忠誠(右二)。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中科院長張忠成今天在立法院表示，有關下一代戰機研發案，中科院有兩項計畫，一項是發動機，一項是設計，目前進度順利，預訂113年完成。張忠誠說，發動機研發案經費編列為88億元，設計的經費編列17億元。 民進黨立委蔡適應質詢說，韓國最近推出新戰機，花了2000億元研發出來，我們兩項研發案才百億，夠嗎？張忠誠說，相關研發分階段。空軍參謀長黃志偉說，韓國的新戰機因武器外掛，所以是四代半戰機。 白宮半導體峰會 與會企業籲提升供應鏈透明度 新Apple TV傳研發中 內建HomePod喇叭以及攝影鏡頭 (中時 ) #研發 #戰機 #中科院 #下一代戰機 #兩項 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投入電動車拚活路 華為砸284億研發 嗆自駕技術超越特斯拉 18:362021/04/13 財經 鮑爾：聯準會已展開數位美元的研發 00:022021/04/13 財經 研發扣抵優惠提高 申請應停看聽 04:102021/04/13 焦點新聞 繳清260億長賜輪才能走 長榮：研擬船貨分開處理 17:552021/04/14 財經 國艦國造 首艘萬噸玉山艦下水 04:102021/04/14 焦點要聞 台北榮總研發AI預判防心臟衰竭 洗腎安全再提升 16:292021/04/13 健康 阿聯獲F-35又邁出一步 拜登續推前朝230億美元軍售案 10:062021/04/14 軍事 經濟部打造千項車電專利庫 25項亮點展品 創造產業技術新突破 18:052021/04/14 汽車情報-汽車新聞 陸欲主導半導體供應鏈 拜登籲美國投資不能等 05:422021/04/13 國際 一掛IC設計被打趴 散戶注意操盤手訊號 09:492021/04/14 財經 靠幻想技術保住台灣 美空軍終於在兵推中慘勝大陸 22:382021/04/13 軍事 政治熱門新聞 根本沒人敢賣美豬 羅智強疑：今年進口千噸都被蔡英文吃了？ - 政治 隱忍多天後李四川悲痛談太魯閣號 網淚喊：國家最大損失 - 政治 瞎扯台灣核電廠也排廢水 謝長廷挨轟無恥 - 政治要聞 - 中國時報 農藥超標 台灣香蕉再遭到日本退貨 網：陳吉仲又要怪業者了嗎 - 政治 1千億援外資金去哪了？官員竟瞎回4字 高金素梅暴怒：不要太過分 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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