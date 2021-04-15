中科院長張忠成今天在立法院表示，有關下一代戰機研發案，中科院有兩項計畫，一項是發動機，一項是設計，目前進度順利，預訂113年完成。張忠誠說，發動機研發案經費編列為88億元，設計的經費編列17億元。

民進黨立委蔡適應質詢說，韓國最近推出新戰機，花了2000億元研發出來，我們兩項研發案才百億，夠嗎？張忠誠說，相關研發分階段。空軍參謀長黃志偉說，韓國的新戰機因武器外掛，所以是四代半戰機。

(中時 )